Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli halterci Daniyar İsmayilov'dan altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada 160 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
İŞTE REKOR!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 6, 2021
"Hadi oğlum bu rekor olsun. Hadi aslanım!"
Daniyar İsmayilov 160 kilo ile koparmayı altın madalya ile tamamlıyor! pic.twitter.com/ZE8NvRDJPo
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