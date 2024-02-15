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Spor
AA 15.02.2024 21:46

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu

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