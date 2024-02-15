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AA
HABER GİRİŞ
15.02.2024 21:46
, 15.02.2024 21:48
SON GÜNCELLEME
15.02.2024 21:48
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonu
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.
Ayrıntılar geliyor...
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