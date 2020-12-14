Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Salih Aydın'dan gümüş madalya
[Fotoğraf: AA]
Milli güreşçi Salih Aydın, Dünya Kupası'nda finalde, Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev'le altın madalya mücadelesi verdi.
Rakibine 11-0 yenilen Salih Aydın, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.
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