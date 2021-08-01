Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 05:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli güreşçi Rıza Kayaalp çeyrek finalde
[Fotoğraf: Reuters ]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde güreşte erkekler grekoromen stil 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, çeyrek finale yükseldi.
Makuhari Messe'deki mücadelede Rıza Kayaalp, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında rahat bir oyun sergiledi. 5-0 öne geçen milli güreşçi, savunmada hata yapmadı ve karşılaşmayı 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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