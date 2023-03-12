Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli cimnastikçiler, başkent Bakü'de düzenlenen organizasyonda serilerini sundu.

Yer aletinin finalinde 12.566 puanla bronz madalya kazanan Sevgi Seda Kayışoğlu, kariyerindeki ilk dünya kupası madalyasını elde etti.

Yer aletinde, Fransız Marine Boyer 12.833 puanla birinci, İtalyan Arianna Belardelli ise 12.800 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sevgi Seda ayrıca asimetrik paralelde yedinci olurken, atlama masasında Bilge Tarhan dördüncü, Bengisu Yıldız sekizinci, Mehmet Ayberk Koşak ise halkada altıncı oldu.

Bugünkü finallerin ardından organizasyon sona erdi.