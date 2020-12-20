Milli Cimnastikçi Derin Tanrıyaşükür bronz madalya kazandı
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın gençler kategorisindeki bireysel alet finallerinde, Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, sporcular, bireysel alet finallerinde şampiyon olmak için yarıştı.
İşte 14 yaşındaki cimnastikçilerimizden Milli Takım ruhu...— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 20, 2020
Derin Tanrıyaşükür, arkadaşı Beyza Özen'i geçerek Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı kazandığını öğreniyor ve iki sporcumuz birbirlerine sarılıp ağlıyorlar. pic.twitter.com/g03tWoSxT0
Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde jüriden 12050 puan toplayarak, 3. oldu ve bronz madalya kazandı.
Romanya'dan Ana Barbosu'nun 13450 puanla birinci olup altın madalyayı aldığı alette, 12400 puanla ikinci olan Hırvatistan'dan Sara Sulekic gümüş madalyanın sahibi oldu.
Derin Tanrıyaşükür’den bronz madalya!— TRT SPOR2 (@trtspor2) December 20, 2020
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Gençler Alet Finallerinde, 14 yaşındaki sporcumuz Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralelde bronz madalyanın sahibi oldu! pic.twitter.com/SSAFmmdPsv
- 14:01
- 13:52
- 13:54
- 13:49
- 13:33