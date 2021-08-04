Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı.

İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırmıştı.

Busenaz Sürmeneli, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks kadınlar 69 kiloda finalinde Çinli Hong Gu ile mücadele edecek. Karşılaşma TRT Spor'dan ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.