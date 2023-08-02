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Spor
TRT Haber 02.08.2023 20:44

Miha Zajc, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Miha Zajc, 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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