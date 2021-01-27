Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil bugün imza atacak
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil için bugün imza töreni düzenleyecek. Özil, törende 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.
İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.
Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Etiketler: Mesut Özil Fenerbahçe
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