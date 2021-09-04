Başkan Üstündağ, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ile yapılan ve ay-yıldızlı ekibin 3-0 kazandığı üçüncülük müsabakasının ardından açıklamada bulundu.

Üstündağ, A Milli Takım'ın elde ettiği başarıyla Türk halkını mutlu ettiğini belirtti.

"Ülkemizin bizi konuşmasını ve bu çocuklarla gurur duymasını sağladıysak ne mutlu bu takıma ve bize. Federasyon olarak elimizden gelen gayreti gösterdik."

TVF Başkanı, millilerin, son 4 ayda FIVB Uluslar Ligi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini hatırlattı.

"Geldiğimiz noktada inanılmaz bir başarı elde ettik, sonuç aldık. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız 9 maçın 8'ini kazandık. Gönül isterdi ki final oynayalım, altın madalyayı almak ama 4 aydır bu takım mücadele ediyor. Bu takımın hakkını vermek lazım. Bu çocuklar yaklaşık 4 aydır nefes almadı. Milli takımımızı canı gönülden kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"TRT, kadın ve erkek liglerinin yayıncı kuruluşu. Olimpiyat, VNL, Dünya Şampiyonası TRT'de. Her daim yanımızdasınız. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ maç sonunda @trtsporyildiz'a açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/km0Nh3OcJ4 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) September 4, 2021

Üstündağ, kadınlarda bu yıl için milli takım maratonunu tamamladıklarını aktardı.

"Türkiye büyük ülke, büyük devlet, büyük organizasyonlar alıyor. Aralık ayında Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. İki kulüple katılacağız. Önümüzdeki sezon Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah yeniden ülkemizi sevindiririz."

Üstündağ, Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy'ya teşekkür etti.

"Büyükelçimiz Hami Bey ve ailesi bizi bir dakika yalnız bırakmadı. Dışişleri Bakanlığı yurt dışında tüm kafileleri mükemmel ağırlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum."

Sırbistan Büyükelçisi Hami Aksoy da karşılaşmayla ilgili açıklamada bulundu.

"Milli takımımız bize büyük bir mutluluk yaşattı. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu madalyayı sonuna kadar hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum."