Medipol Başakşehir'in rakibi Konyaspor16 Aralık 2019 Pazartesi 19:07 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 19:12
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren turuncu-lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi.
Karşılaşmayı TRT RADYO1'den canlı dinleyebilirsiniz.
MAÇIN 11'LERİ
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli.
İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
Kaynak: AA