UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz İstanbul Başakşehir ile Paris Saint Germain arasındaki mücadele, 4. hakemin yaptığı ırkçılığın ardından iki takım futbolcularının sahayı terk etmesiyle bugüne ertelendi.

Maç bugün kaldığı yerden yeniden başladı.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddisı bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya geliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

İki takımdan ırkçılığa karşı anlamlı mesaj

PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Maçtan önemli anlar:

21. dakikada PSG'nin yıldız ismi Neymar'ın golüyle maçta durum 1-0 oldu.

38. dakikada Neymar ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartı.

42. dakikada Kylian Mbappe penaltı atışında topu ağlara gönderdi. Böylece maçta skor 3-0'a yükseldi.

Maçta ilk yarı PSG'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.