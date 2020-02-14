Geçtiğimiz hafta deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile 1-1 beraber kalan turuncu-lacivertli takım, haftaya 40 puanla üçüncü sırada girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı iki maçı da kazanan Beşiktaş ise 36 puanla 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

İLK YARINININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine doldurulan topla buluşan Enzo Crivelli, Domagoj Vida'dan sıyrılıp kaleye şutunu gönderdi, top kaleci Loris Karius'un kontrolünde kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfancan, Visca, Demba, Elia,Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Boateng, Burak Yılmaz.

Sarı kart: Dk. 9 Boateng (Beşiktaş)