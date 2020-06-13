Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.
Lige verilen uzun aradan önce oynadığı son 7 maçı kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 53 puanla zirveye ortak olmuştu.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.
İLK TEHLİKE ALANYASPOR'DAN 11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.
45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim.
Hakem: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Cem Satman.
Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Aleksic, Visca, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse.
Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)