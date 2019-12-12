Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 90. dakikada Crivelli'nin attığı golle deplasmanda Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kaldı. Temsilcimiz grubundan lider olarak çıktı.

Borussia Park'ta oynana kritik karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri 44. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90. dakikada Crivelli'den gelirken, Borussia Mönchengladbach'ın maçtaki tek golünü 33. dakikada Thuram kaydetti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, J Grubu'nda 10 puan toplayıp lider olarak son 32'ye kaldı. Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach 8 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Medipol Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan maç da 1-1 sona ermişti.

Borussia Mönchengladbach 33. dakikada Thuram ile 1-0 öne geçti. Temsilcimiz 44. dakikada İrfan Can'la eşitliği yakaladı: 1-1 Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İlk yarının önemli anları

24. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Herrmann'ın sağ kanattan altı pas içine gönderdiği topu, Ponck uzaklaştırmak istedi, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak Epureanu'ya çarptı ve az farkla yandan auta gitti.

31. dakikada Borussia Mönchengladbach etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Herrmann, penaltı noktası önünde bekleyen Wendt'e pasını attı. Wendt'in gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

33 dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lainer'in altıpas önüne yerden verdiği pasta, boş pozisyondaki Thuram meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Clichy'nin pasıyla rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti, kaleci Sommer'den de seken top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA