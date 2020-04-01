Haber Giriş: Kaynak: AA
Maracana Stadı hastane oluyor
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.
Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadı'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.
Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadı ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Maracana Stadı yeni tip koronavirüsSon Güncelleme: 1 Nisan 2020 Çarşamba 14:08
Sıradaki Haber
Göztepeli taraftarlardan sağlık çalışanlarına destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz