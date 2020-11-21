Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester United'a siber saldırı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, sistemlerinin siber saldırıya uğradığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtildi.
"Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır."
Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulandı.
"Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur."
Etiketler: Premier Lig
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