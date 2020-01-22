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Malatyaspor kupada Sivasspor'u ağırlayacakHaber Giriş:
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 23 Ocak Perşembe günü Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
[Grafik: TRT HABER]
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.
İki takım arasında Sivas'ta oynanan turun ilk maçı Demir Grup Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
Malatya ekibinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren BtcTurk Yeni Malatyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'da yarı final oynamıştı.
Kaynak: AA