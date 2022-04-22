Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mahkeme Galatasaray'ın tedbir kararını kaldırdı
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Spor Kulübünün bu ay yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması kararını kaldırdı.
Bu karar ile sarı-kırmızılı camiada 30 Nisan’da seçim yapılabilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Galatasaray
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