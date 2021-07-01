Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lionel Messi'nin sözleşmesi sona erdi
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona ile 30 Haziran'a kadar olan sözleşmesi dün sona erdi. 34 yaşındaki futbolcu artık serbest durumda.
Arjantin milli takımıyla Copa America'da yer alan Lionel Messi, geleceğiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.
34 yaşındaki oyuncunun turnuva sonrası altyapısından yetiştiği kulübü Barcelona ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere Bartomeu'nun istifası sonrası başkanlık görevine gelen Laporta, yıldız ismi takımda tutma vaadi vermişti.
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
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