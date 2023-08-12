Ligin yeni takımı Pendikspor evinde Hatayspor'u ağırlıyor

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

Pendikspor 16 yeni isimle anlaştı

Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren İstanbul temsilcisi, kadrosunu 16 yeni isimle takviye etti.

Yabancı oyuncu olarak Romero, Sequeira, Diaby, Vukovic, Tzavellas, Welinton, Eze ve Rassoul'u alan Pendikspor, yerli oyuncu transferinde ise Erdem Canpolat, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, İbrahim Akdağ, Furkan Mehmet Doğan, Muhammet Enes Erdem, Halil Akbunar ve Erencan Yardımcı'yı kadrosuna kattı.

Atakaş Hatayspor yeni bir başlangıç yapmak istiyor

Asrın felaketi'nde neredeyse tamamen yok olay şehir, küllerinden doğabilmek için mücadelesine devam ediyor.

Geçen sezon ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor, takıma bir çok yeni takviye yaptı.

Volkan Demirel'in öğrencileri yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak ve ligde kalıcı olmak için karşılaşmayı kazanmak istiyor.

İki takım 2013-2016 yılları arasında TFF 2. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul ekibi 2 galibiyet alırken, 1 maçı da Hatay temsilcisi kazandı. 3 mücadelede taraflar eşitliği bozamadı. Oynanan 6 karşılaşmada her iki takım da rakip filelere 7'şer gol attı.

İlk 11'ler

Pendikspor: Burak, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, Aosman, Halil, Thuram, Görkem.

Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Engin, Aburjania, Görkem, Bashiru, Carlos, Bertuğ, Joelson.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok.