Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan Trabzonspor, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile farklı bir kimliğe bürünen Medipol Başakşehir ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligin ilk 8 haftasında 6 puan toplayan turuncu lacivertliler, Belözoğlu yönetimindeki 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Son 4 deplasman karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir'in 32 puanı var.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Berkay Özcan, Gulbrandsen, Okaka.