Letonya - Türkiye karşılaşması başladı

Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetiyor. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstleniyor.

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başladı. Müsabaka TRT 1, tabii, trtspor.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.

D Grubu'nda üçüncü maçlar öncesi Hırvatistan ve Galler 4'er puanla ilk iki sırada yer alıyor. Deplasmanda Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden ve Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 kaybeden Türkiye ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta birer maç oynayan Ermenistan ile Letonya'nın ise puanı bulunmuyor.

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkı elde edecek.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Letonya-Türkiye karşılaşmasının takım kadroları şöyle:

Stat: Skonto

Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)

Letonya: Purins, Savalnieks, Oss, Balodis, Jurkovskis, Emsis, Tobers, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir