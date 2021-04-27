Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 20:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Wesley Fofana'dan rakip takıma "oruç" teşekkürü
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de forma giyen Wesley Fofana, dün Crystal Palace'la oynadıkları karşılaşma sırasında orucunu açması için maçı durduran rakip takıma teşekkür etti.
Fofana, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Crystal Palace'a, Premier Lig'e ve Vicente Guaita'ya maç sırasında orucumu açmama izin verdikleri için teşekkür etmek istedim. Futbolu harika yapan şey bu." ifadelerini kullandı.
Just wanted to thank the @premierleague as well as @CPFC , @vguaita13 all the Foxes for allowing me to break my fast tonight in the middle of the game. That's what makes football wonderful #WF3 #PourEux pic.twitter.com/d56o8A8ZGo— LAWESTT (@Wesley_Fofanaa) April 26, 2021
Ligin 33. haftasında Leicester City, King Power Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etmişti. Maçın 35. dakikasında Crystal Palace'ın kalecisi Vicente Guaita, Fofana'nın orucunu açması için kale vuruşu sırasında oyunu yavaşlatmıştı.
Etiketler: Premier Lig
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