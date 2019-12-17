Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı17 Aralık 2019 Salı 21:24 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 22:43
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Böylece sarı-kırmızılılar bir üst tura yükseldi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te başlayan müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetiyor.
Turun ilk maçını Galatasaray'ın sahasında, Tuzlaspor 2-0 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda da Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile karşılaşmıştı. Galatasaray, o dönem uygulanan grup aşamasında karşı karşıya geldiği rakibini ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti.
11'ler:
Tuzlaspor: Bayram, Tarık, Kemal, Erdinç, Bülent, Gökcan, Muhammed, Sadık, Yasin, Umut, Göksu.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao.
Mücadelenin 10. dakikasında Nagatomo topu ağlarla buluşturdu ve sarı kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.
16. dakikada Falcao takımını 2-0 öne geçirerek Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk golünü kaydetti.
45. dakikada Taylan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin uzak köşeye plase vuruşu ağlarla buluştu.
İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA