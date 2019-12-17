Spor

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı

17 Aralık 2019 Salı 21:24 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 22:43

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Böylece sarı-kırmızılılar bir üst tura yükseldi.