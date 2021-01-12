Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kupada Sivasspor'un konuğu Adana Demirspor
Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bugün TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u konuk edecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak.
Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan ve Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselen kırmızı-beyazlı ekip, Adana Demirspor'u yenerek tur atlamaya çalışacak.
Konuk ekip Adana Demirspor ise 3. turda Alanya Kestel'i 3-1, 4. turda Afyonspor'u 4-1 ve son olarak 5. turda Trabzonspor'u normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan karşılaşmada penaltılarla 4-3 mağlup ederek bu tura yükseldi. Adana temsilcisi bir Süper Lig ekibini daha eleyerek kupada çeyrek finale kalmak istiyor.
Etiketler: Sivasspor Türkiye Kupası
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