Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 15.45’te başlayan mücadeleyi Yasin Kol’u yönetiyor.

Antalyaspor'un gollerini 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 33. dakikada Gökdeniz Bayrakdar, 36. dakikada Jahovic kaydetti.

Bu sezon kupa serüvenine 3. turdan başlayan Bursaspor, 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’yı penaltılar sonucu evinde saf dışı bıraktı. Akabinde 2. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor’u da evinde 1-0 ile geçen Bursa ekibi, son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe’yi de deplasmanda, uzatmalarda 5-4 yenerek son 16 tura yükseldi.

Fraport-TAV Antalyaspor, kupaya 4. turdan başlarken 2. Lig ekiplerinden Pendikspor’u evinde 2-0 yenerek üst tur biletini aldı. 5. turda ise TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’u konuk eden Antalya temsilcisi, bu maçtan da 1-0’lık galibiyetle ayrılarak, kupada son 16 tura kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye.

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu.

Bursaspor: Ataberk, Onur, Cüneyt, Emirhan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen), Aykut, Ali Akman, Furkan Emre, Burak Altıparmak, Batuhan Kör.

Fraport-TAV Antalyaspor: Ferhat, Naldo, Eren, Doğukan, Sam, Kudriashov, Jahovic, Imeri, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan.

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz, Dk. 36 Adis Jahovic (Fraport-TAV Antalyaspor)