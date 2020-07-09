Küme düşme hattında kritik maç
Süper Lig'in 31. haftasında küme düşme hattının kritik mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Çaykur Didi Stadyumu'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Zorlu maç öncesi Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada. Son 3 maçını kazanan Hes Kablo Kayserispor ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-0 Kayserispor üstünlüğüyle sona ermişti.
Ev sahibi ekipte kaleci Gökhan, Abarhoun, Moroziuk, Diomande ve Aminu Umar sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Kayserispor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cem Satman
Muhtemel 11'ler
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Tunay, Samudio, Skoda.
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Zoran, Campanharo, Djedje, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Mensah, Kravets.
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