TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray 499 milyon TL, Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Başakşehir 279 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL harcama limitine sahip olacak.

İşte tüm takımların harcama limitleri: