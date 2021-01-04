Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Süper Lig takımlarının harcama limitleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray 499 milyon TL, Fenerbahçe 409 milyon TL, Beşiktaş 338 milyon TL, Başakşehir 279 milyon TL, Trabzonspor 205 milyon TL harcama limitine sahip olacak.
İşte tüm takımların harcama limitleri:
Etiketler: Süper Lig
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