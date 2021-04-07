Toplantı öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı, bazı TFF 1. Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle görüştü. Daha sonra kendi arasında bir toplantı gerçekleştiren Vakıf, sonrasında TFF heyetiyle bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu heyetinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yer aldı.

Toplantıda yayın ihalesi, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği tarafından TFF Kurulları hakkında yapılan açıklamalar ve futbolcuların Covid-19 aşısı olması gibi gündem maddeleri görüşülüyor.

Öte yandan Aralık ayında yayın ihalesinin yapılması beklenirken, sezon sonundaki hazırlık sürecine Kulüpler Birliği de dahil olmak istiyor. Toplantıda koronavirüs testi pozitif çıktığı açılanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yer almadı.