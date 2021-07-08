Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulüpler Birliği, taleplerini TFF'ye iletti
Kulüpler Birliği Vakfı, taleplerinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerini açıkladı.
Kulüpler Birliği, bugün gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına iştirak eden 19 Süper Lig kulübünün imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) gönderilen yazıyı Twitter hesabından paylaştı.
KAMUOYUNA DUYURU— Kulüpler Birliği (@kulupler) July 8, 2021
Bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak eden 19 Süper Lig kulübümüzün imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna gönderdiğimiz yazıyı kamuoyunun bilgisine arz ederiz. pic.twitter.com/EGBZcNyzeX
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