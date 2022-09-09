Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplamda 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam ediyor.

Kayserispor haricideki diğer kulüpler, 83 gün süren yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 237 futbolcunun 135'ini yabancı uyruklu olarak tercih etti.

Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre, Süper Lig kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı futbolcular, toplam 55 ülkenin pasaportunu taşıdı.

En fazla yabancı Portekiz'den

Türk kulüpleriyle sözleşme imzalayan yabancı oyuncular, en fazla Portekiz'den geldi.

Geçmiş sezonlarda daha çok Brezilyalı oyuncuları tercih eden Süper Lig kulüpleri, bu sezon 8 oyuncuyla Portekiz'e yöneldi. Bu ülkeyi 7'şer oyuncuyla Bosna Hersek ve Senegal, 6'şar futbolcuyla da Brezilya ile Fransa izledi.

Uyruklara göre Türk takımlarına transfer olan yabancı futbolcular şu şekilde:

Uyruk Sayı

Portekiz 8

Bosna Hersek, Senegal 7

Brezilya, Fransa 6

Fas, İngiltere, İspanya, İtalya, Kamerun 4

Belçika, Danimarka, Fildişi Sahili, Gana, Gürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Nijerya, Sırbistan, Uruguay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3

Arjantin, Arnavutluk, Çekya, Gambiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Rusya, Yunanistan, Mısır 2

Almanya, Angola, Burkina Faso, Cezayir, İsrail, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Özbekistan, Romanya, Slovenya, Suriye, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Japonya, Bulgaristan, Gine 1

Uyruk Sayı Portekiz 8 Bosna Hersek, Senegal 7 Brezilya, Fransa 6 Fas, İngiltere, İspanya, İtalya, Kamerun 4 Belçika, Danimarka, Fildişi Sahili, Gana, Gürcistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Nijerya, Sırbistan, Uruguay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Arjantin, Arnavutluk, Çekya, Gambiya, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Kolombiya, Kongo, Norveç, Polonya, Rusya, Yunanistan, Mısır 2 Almanya, Angola, Burkina Faso, Cezayir, İsrail, İsviçre, İzlanda, Karadağ, Kosta Rika, Macaristan, Mali, Özbekistan, Romanya, Slovenya, Suriye, Ukrayna, Yeşil Burun Adaları, Japonya, Bulgaristan, Gine 1

Kulüplere göre yabancı transferi

Spor Toto Süper Lig takımları arasında en fazla yabancı oyuncuyu 11'er isimle Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü gerçekleştirdi.

En az yabancı oyuncuyu ise 3 kişiyle Fraport TAV Antalyaspor aldı.

Süper Lig kulüplerinin transfer ettiği yabancı oyuncu sayıları şöyle: