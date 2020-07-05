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Konyaspor'un rakibi Rizespor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Bu maç öncesinde düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'un 27, Çaykur Rizespor'un ise 29 puanı bulunuyor.
Etiketler: süper lig İttifak Holding Konyaspor çaykur rizesporSon Güncelleme: 5 Temmuz 2020 Pazar 17:19
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