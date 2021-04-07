Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor'un rakibi MKE Ankaragücü
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
İttifak Holding Konyaspor bu sezon 30 maçta 39 puan topladı ve Süper Lig'in 11. sırasında yer alıyor.
Ligde 32 puan ve averajla 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün hedefi Konyaspor maçından da galibiyet ile dönmek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 4-3 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
Etiketler: Konyaspor MKE Ankaragücü Süper Lig
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