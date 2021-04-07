MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

İttifak Holding Konyaspor bu sezon 30 maçta 39 puan topladı ve Süper Lig'in 11. sırasında yer alıyor.

Ligde 32 puan ve averajla 17. sırada yer alan MKE Ankaragücü'nün hedefi Konyaspor maçından da galibiyet ile dönmek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 4-3 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...