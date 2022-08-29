Konyaspor'un rakibi Fenerbahçe
Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 19.15'te başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Sezonun ilk iki maçında aldığı beraberliklerin ardından, 4-0’lık İstanbulspor galibiyetiyle moral bulan Arabam.com Konyaspor, taraftarı önünde kazanmak istiyor. Yeşil beyazlılar 5 puanla 11. sırada yer alıyor.
Süper Lig ve Avrupa’da aldığı iyi sonuçlarla karşılaşmaya moralli çıkacak Fenerbahçe ise, ilk 3 maçta 7 puan toplarken rakip filelere attığı 13 golle ön plana çıktı.
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğuna oturan Jorge Jesus’un öğrencileri, zirveyi kaptırmak istemiyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni Eskişehir.
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok.
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Muric, Bytyqi, Muhammet.
Fenerbahçe: Altay, Lemos, Peres, Szalai, Arao, Zajc, Emre Mor, Ferdi, Rossi, Lincoln, Valencia.
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