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Spor
TRT HABER/AA 05.11.2023 15:56

Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor.

Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'te başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük

Süper Lig'de yaptığı maçların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 5'inde mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor, hanesine yazdırdığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, İlker Takpak

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Fatih Karagümrük Konyaspor Süper Lig
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