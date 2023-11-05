Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'te başlayan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetiyor.

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Süper Lig'de yaptığı maçların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 5'inde mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor, hanesine yazdırdığı 9 puanla 15. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük ise topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Mert Güzenge, Bilal Gölen, İlker Takpak