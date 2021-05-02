Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Konyaspor'un rakibi Fatih Karagümrük
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.
Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Fatih Karagümrük, haftaya 51 puanla 9. sırada giriyor.
Kalan bölümde 42 puan toplayan İttifak Holding Konyaspor ise 12. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Fatih Karagümrük Konyaspor Süper Lig
Son Haberler
- 16:32
- 15:48
- 16:30
- 15:46
- 15:31
Sıradaki Haber
Denizlispor kritik maçta Rizespor'u ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz