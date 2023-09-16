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Spor
TRT SPOR/AA 16.09.2023 16:06

Konyaspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Konyaspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı Bahattin Şimşek yönetiyor.  

Ligde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik yaşayan ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, topladığı 8 puanla haftaya 2. sırada girdi. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek çıkışına devam etmeyi planlıyor.

Son iki maçını kazanan Çaykur Rizespor da ivmeyi sürdürmek istiyor. 7 puanı bulunan Karadeniz ekibi, haftaya 5. sırada girdi.

İlk 11'ler

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur

StatKonya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

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