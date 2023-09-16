Konyaspor'un rakibi Çaykur Rizespor

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçı Bahattin Şimşek yönetiyor.
Ligde geride kalan 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik yaşayan ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, topladığı 8 puanla haftaya 2. sırada girdi. Yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek çıkışına devam etmeyi planlıyor.
Son iki maçını kazanan Çaykur Rizespor da ivmeyi sürdürmek istiyor. 7 puanı bulunan Karadeniz ekibi, haftaya 5. sırada girdi.
İlk 11'ler
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Muric, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Halil İbrahim, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Benhur
Stat: Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen