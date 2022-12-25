Konyaspor ile Alanyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaştı. Maçı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Ev sahibi Konyaspor, ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Konyaspor, topladığı 24 puanla 5. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Alanyaspor ise ligde oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Alanyaspor, topladığı 17 puanla 9. sırada bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 18. dakikada Michalak'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Furkan Bayır'ın topa müdahalesinin ardından hakem Bahattin Şimşek, pozisyonu VAR'da inceledi. Şimşek, pozisyonda Furkan Bayır'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı kararı verdi. 21'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadziahmetovic'in şutunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Abdullah Bora Özkara

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Pavicic (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 69 Diouf), Bytyqi (Dk. 77 Muric), Muhammet Demir.

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Fatih Aksoy, Leroy Fer, Furkan Bayır, Pereira (Dk. 59 Yusuf Özdemir), Umut Güneş (Dk. 74 Doumbia), Lusamba, Zinedine Ferhat (Dk. 59 Candeias), Efkan Bekiroğlu (Dk. 59 Cavaleiro), Oğuz Aydın, Ahmed Hassan.

Goller: Dk. 21 Hadziahmetovic (penaltıdan) (Arabam.com Konyaspor), Dk. 65 Furkan Bayır, Dk. 78 Ahmed Hasan (penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor), Dk. 75 Calvo (Arabam.com Konyaspor)