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Konyaspor'un rakibi Alanyaspor
[Grafik: TRT HABER]
Süper Lig'in son haftasında İttifak Holding Konyaspor bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek.
Bu maç öncesinde İH Konyaspor 36 puanla 13. sırada yer alırken54 puanlı Aytemiz Alanyaspor 6. sırada bulunuyor.
Etiketler: süper lig İttifak Holding Konyaspor Aytemiz AlanyasporSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:57
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