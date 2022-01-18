Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Konyaspor'un konuğu Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 22. haftasında bugün İttifak Holding Konyaspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligin flaş ekibi Konyaspor 39 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hafta sonu maçı ertelenmişti.
Son 10 maçta yalnızca bir kez mağlup olan Adana Demirspor, ligde beşinci sırada bulunuyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Konyaspor Adana Demirspor Süper Lig
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