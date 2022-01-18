MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligin flaş ekibi Konyaspor 39 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hafta sonu maçı ertelenmişti.

Son 10 maçta yalnızca bir kez mağlup olan Adana Demirspor, ligde beşinci sırada bulunuyor.

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