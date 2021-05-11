MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 17.00 başlayan mücadeleyi Ali Şansalan yönetiyor.

48 puanı bulunan Konya ekibi, zorlu maç öncesi rahat bir konumda. 11'inci sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, sezonun geri kalan kısmında 12 galibiyet 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Son 2 maçını da kazanan İttifak Holding Konyaspor, evindeki maça moralli çıkacak.

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne -gitme hakkını elde eden Trabzonspor, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

10 maçtır yenilmeyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu ünvanını Konya deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.