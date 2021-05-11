MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

48 puanı bulunan Konya ekibi, zorlu maç öncesi rahat bir konumda. 11'inci sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, sezonun geri kalan kısmında 12 galibiyet 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Son 2 maçını da kazanan İttifak Holding Konyaspor, evindeki maça moralli çıkacak.

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne -gitme hakkını elde eden Trabzonspor, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

10 maçtır yenilmeyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu ünvanını Konya deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...