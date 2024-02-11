Konyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...

Son 5 maçında 4 beraberlik elde edip, bir kez mağlup olan Konyaspor, 22 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmuştu.

Ligde son iki maçında 1 puan alan ancak hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başaran Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent temsilcisi, haftaya 29 puanla girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, A. Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy