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Spor
TRT HABER/AA 11.02.2024 15:02

Konyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Konyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

Konyaspor MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Son 5 maçında 4 beraberlik elde edip, bir kez mağlup olan Konyaspor, 22 puanla 19. sırada yer alıyor. Konyaspor da Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmuştu.

Ligde son iki maçında 1 puan alan ancak hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmayı başaran Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı başkent temsilcisi, haftaya 29 puanla girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan maç 1-1 berabere bitmişti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, A. Bora Özkara, Emir Eray Eyisoy

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Konyaspor MKE Ankaragücü Süper Lig
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