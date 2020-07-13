Haber Giriş: Kaynak: AA
Konyaspor lider Başakşehir'i ağırlıyor
[Grafik: TRT HABER]
Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattında yer alan İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor.
Kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor 30 puanda.
Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 bitmişti.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Amir, Ömer Ali.
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.
Etiketler: süper lig Medipol Başakşehir İttifak Holding KonyasporSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 21:03
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