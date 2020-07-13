Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde son 12 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 66 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul- Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk şansı

Turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor. Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da deplasmanda Yukatel Denizlispor'a mağlup olması durumunda Süper Lig'de bitime iki hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğu elde edecek.

Konyaspor lige tutunmak için sahada olacak

Ev sahibi İttifak Holding Konyaspor ise ligde sıkıntılı günler geçiriyor.

Düşme hattında bulunan yeşil-beyazlılar, pandemi sonrası ligde çıktığı 5 maçta sadece 4 puan topladı.

Bülent Korkmaz'ın ekibi, Medipol Başakşehir maçından alacağı sonuçla kümede kalma umutlarını son iki haftaya taşımak istiyor.

Başakşehir'de eksik yok

Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde eksik bulunmuyor. İstanbul ekibinde kart cezası biten Moldovalı stoper Alexandru Epureanu da bu mücadelede forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de Fransız forvet Enzo Crivelli ve Fransız sol bek Gael Clichy sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde turuncu-lacivertli takımın 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor'da ise sakatlığı bulunan Hurtado bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Medipol Başakşehir tarihi başarı peşinde

Turuncu-lacivertli takım, bu maçta İttifak Holding Konyaspor'u yenmesi ve Trabzonspor'un da Yukatel Denizlispor'a mağlup olması halinde tarihinde ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıracak.

Medipol Başakşehir, ligi zirvede tamamlaması halinde Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdıracak.