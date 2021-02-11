Konyaspor kupada Beşiktaş'ı ağırlıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş'ı ağırlıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor
Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan siyah-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'le geçti. Beşiktaş, son 16 turunda ise sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale kaldı.
Konya temsilcisi, ise 4. turda Manisa FK'yı 7-0, 5. turda Altınordu'yu 3-1 ve son olarak 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
GOL - 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.
GOL - 17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.
21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye.
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen.
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Cenk Tosun
Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Montero (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)