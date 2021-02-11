Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan siyah-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'le geçti. Beşiktaş, son 16 turunda ise sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale kaldı.

Konya temsilcisi, ise 4. turda Manisa FK'yı 7-0, 5. turda Altınordu'yu 3-1 ve son olarak 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, yarı finalde Medipol Başakşehir'in rakibi olacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Hasic'in sağ kanattan gönderdiği topu önüne alan Cenk Tosun'un pasına hareketlenen N'Koudou'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 13. dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası içindeki Cenk Tosun'a pasını Skubic engelledi. Bu oyuncudan dönen topu tekrar önünde bulan Oğuzhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

GOL - 17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Guilherme'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-1.

21. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen.

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Cenk Tosun

Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Montero (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)