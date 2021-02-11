Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan siyah-beyazlılar, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'le geçti. Beşiktaş, son 16 turunda ise sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçerek çeyrek finale kaldı.

Konya temsilcisi, ise 4. turda Manisa FK'yı 7-0, 5. turda Altınordu'yu 3-1 ve son olarak 16 turunda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, yarı final tur biletini cebine koyacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-Beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için dün akşam saatlerinde Konya’ya gitti. Kafilede sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz ve yeni transfer Bilal Ceylan yer almadı.

Cenk Tosun kadroda

Beşiktaş'ta yeni transfer Cenk Tosun bu maçın kadrosunda alındı. Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde 29 yaşındaki futbolcu tam 1141 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahada olacak.

Cenk Tosun, siyah-Beyazlı formayla son maçına 28 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor’la oynanan kupa maçıyla çıkmıştı.

Muhtemel 11'ler

İttifak Holding Konyaspor: Eray, Guilherme, Abdülkerim, Ahmet, Skubic, Hadziahmetovic, Jevtovic, Cikalleshi, Sekidika, Milosevic, Kravets.

Beşiktaş: Utku, N'Sakala, Montero, Vida, Rosier, Necip, Atiba, Oğuzhan, N'Koudou, Hasic, Cenk Tosun.