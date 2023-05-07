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Spor
TRT HABER / AA 07.05.2023 15:55

Konyaspor Kayserispor'u ağırlıyor

Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor.

Konyaspor Kayserispor'u ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.

Arabam.com Konyaspor, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Yukatel Kayserispor ise ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 5-3 kaybeden Kayserispor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Konyaspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Mücadeleyi TRT FM'den naklen takip edebilirsiniz...

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