Konyaspor Kayserispor'u ağırlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor.
Arabam.com Konyaspor, ligde oynadığı 31 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Ligdeki son maçında kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Konyaspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
Yukatel Kayserispor ise ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Ligdeki son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 5-3 kaybeden Kayserispor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Konyaspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Mücadeleyi TRT FM'den naklen takip edebilirsiniz...