Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber / AA
Konyaspor Kayserispor'u ağırlıyor
Süper Lig'in 35. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor.
40 puanla orta sıralarda bulunan İttifak Holding Konyaspor, üst sıralara tırmanmak istiyor.
5 maçtır kazanamayan ve 33 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor ise galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konyaspor 2-0 kazanmıştı.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...
Etiketler: Konyaspor Kayserispor Süper Lig
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